Фото: Kazpravda.kz
Общество

Неустойчивой будет погода в выходные дни в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 29-31 октября, сообщает Kazpravda.kz.

Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана. Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель.

Температуры воздуха:

- на западе повышение ночью от 2 мороза-8 тепла до 2-11 тепла, днем от 3-12 до 7-17 тепла;

- на северо-западе повышение ночью от 13 мороза-2 тепла до 7 мороза-3 тепла, днем от 5 мороза-8 тепла до 0-10 тепла;

- на севере ночью повышение от 5-10 мороза до 7 мороза-2 тепла, днем от 3 мороза-2 тепла до 0-5 тепла;

- в центре ночью повышение от 5-13 мороза до 3 мороза-5 тепла, днем от 3 мороза-8 тепла до 0-8 тепла;

- на востоке повышение ночью от 5-13 мороза до 6 мороза-3 тепла, днем от 7 мороза- 2 тепла до 0-8 тепла;

- на юге ночью 5 мороза-8 тепла, днем колебание от 10-20 до 3-15 тепла;

- на юго-востоке ночью повышение от 13 мороза-5 тепла до 8 мороза-5 тепла, днем колебание от 0-12 до 2-15 тепла.

 

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