Невольная пособница мошенников закрывает их миллионные долги в ВКО

Общество
126
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

19-летнюю предпринимательницу обманули на 7,5 млн тенге мошенники в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города

Фото: Kazpravda.kz

19-летняя жительница Усть-Каменогорска Б. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и присоединилась к системе электронных платежей для занятия коммерцией.

Через несколько месяцев в мессенджере на нее вышел незнакомец и, представившись крупным ритейлером, испытывающим временные трудности с платежами, сделал заманчивое предложение «арендовать» ее ИП для транзакций по сделкам купли-продажи рабочих инструментов.

Загадочный «партнер» предложил кроме компенсации налоговой нагрузки платить по 20 тысяч тенге в день за использование платежных реквизитов ИП.

Условия сделки показались Б. более чем привлекательными, «арендатор» исправно начал перечислять ей обещанное вознаграждение, получив доступ к управлению счетом ИП.

Истинные мотивы «партнера» стали известны уже на четвертый день – Б. начали звонить разгневанные покупатели, оплатившие на реквизиты ее ИП солидные суммы, но не получившие товар.

Щедрый «арендатор» оказался изобретательным мошенником. Злоумышленники «прогнали» через счета незадачливой Б. более 7,5 млн тенге за 3 дня. Сейчас пострадавшие покупатели взыскивают ущерб с обманутой девушки.

 

 

#мошенничество #Усть-Каменогорск #прокуратура #ВКО

Популярное

Все
«Плохиш» казахского кино
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Не Барби. И это просто замечательно
Апрель нечаянно нагрянул
В двух победах от Евро-2024
Подружить людей и роботов
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Казахский как по нотам
Кто встряхнет «Барыс»?
Школа выживания
Уроки истории
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
«Зеленая повестка» для профсоюзов
Британский посол открыла мурал в Щучинске
В поисках корней
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В Миннацэкономики обсудили с предпринимателями повышение НДС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Скачет как косуля, летает как птица
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Незрячий Бородач и Звездочка
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Казахстан может рассчитывать на "демографический бонус" – з…
Боранбаеву заменили наказание на ограничение свободы
Школа выживания
Уроки истории

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]