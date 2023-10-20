Невольная пособница мошенников закрывает их миллионные долги в ВКО

19-летнюю предпринимательницу обманули на 7,5 млн тенге мошенники в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города

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19-летняя жительница Усть-Каменогорска Б. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и присоединилась к системе электронных платежей для занятия коммерцией.

Через несколько месяцев в мессенджере на нее вышел незнакомец и, представившись крупным ритейлером, испытывающим временные трудности с платежами, сделал заманчивое предложение «арендовать» ее ИП для транзакций по сделкам купли-продажи рабочих инструментов.

Загадочный «партнер» предложил кроме компенсации налоговой нагрузки платить по 20 тысяч тенге в день за использование платежных реквизитов ИП.

Условия сделки показались Б. более чем привлекательными, «арендатор» исправно начал перечислять ей обещанное вознаграждение, получив доступ к управлению счетом ИП.

Истинные мотивы «партнера» стали известны уже на четвертый день – Б. начали звонить разгневанные покупатели, оплатившие на реквизиты ее ИП солидные суммы, но не получившие товар.

Щедрый «арендатор» оказался изобретательным мошенником. Злоумышленники «прогнали» через счета незадачливой Б. более 7,5 млн тенге за 3 дня. Сейчас пострадавшие покупатели взыскивают ущерб с обманутой девушки.