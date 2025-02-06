Незаконно привлекали средства дольщиков

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске застройщики под видом договоров раннего бронирования квартир незаконно привлекли средства более 200 человек.

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Как сообщили в областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля, речь идет о строи­тельстве трех жилых комп­лексов (Astoria, Emeralds, Delux Town), по которым возбуждены уголовные дела. В отношении еще двух ТОО, также незаконно привлекавших средства дольщиков для строи­тельства семи ЖК, оформ­лены административные дела. «Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», застройщики обязаны строго соблюдать правила, в том числе получить разрешение на привлечение средств дольщиков, – отметили в управлении. – Тем не менее, как показала практика, не все строительные компании соблюдают эти требования».

В настоящее время в регио­не ведется строительство 73 ЖК, в том числе 53 – при участии частных инвесторов, 20 – по госпрограммам. Всем, кто планирует приобрести жилье, в управлении напомнили о незаконности такого документа, как договор бронирования. Такая бумага не является гарантией, что человек получит квартиру в указанные сроки. Покупателям обязательно нужно заглянуть на сайт жилищного портала homeportal.kz и проверить наличие необходимых разрешений у застройщика.

#Усть-Каменогорск #строительство #дольщики

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