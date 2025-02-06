Незаконно привлекали средства дольщиков Закон и Порядок 6 февраля 2025 г. 6:30 11 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Усть-Каменогорске застройщики под видом договоров раннего бронирования квартир незаконно привлекли средства более 200 человек. фото автора Как сообщили в областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля, речь идет о строительстве трех жилых комплексов (Astoria, Emeralds, Delux Town), по которым возбуждены уголовные дела. В отношении еще двух ТОО, также незаконно привлекавших средства дольщиков для строительства семи ЖК, оформлены административные дела. «Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», застройщики обязаны строго соблюдать правила, в том числе получить разрешение на привлечение средств дольщиков, – отметили в управлении. – Тем не менее, как показала практика, не все строительные компании соблюдают эти требования». В настоящее время в регионе ведется строительство 73 ЖК, в том числе 53 – при участии частных инвесторов, 20 – по госпрограммам. Всем, кто планирует приобрести жилье, в управлении напомнили о незаконности такого документа, как договор бронирования. Такая бумага не является гарантией, что человек получит квартиру в указанные сроки. Покупателям обязательно нужно заглянуть на сайт жилищного портала homeportal.kz и проверить наличие необходимых разрешений у застройщика. #Усть-Каменогорск #строительство #дольщики