Незаконно строящие жилье компании назвал акимат Нур-Султана

18 строительных компаний столицы предупредили о необходимости регистрации всех документов для ведения законной застройки в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Нур-Султане провели очередное заседание рабочей группы по вопросам самовольной застройки объектов МЖК. На сегодняшний день выявлено 18 строительных компаний, реализующих продажу квартир без разрешительных на это документов.

Напомним, в столице функционирует рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК. В ее состав вошли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых – Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана.

Работа проводится в рамках Дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года, которая нацелена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

Деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Таким образом планируется уменьшить число подобных стройкомпаний.

В рамках заседания были заслушаны организации, которые, несмотря на проведенные разъяснительные встречи, все еще ведут незаконную застройку, продажу и размещение рекламы. Их предупредили о необходимости провести регистрацию и узаконить всю разрешительную документацию, а до этого удалить любую рекламу о продажах.

В числе таких компаний – ТОО «Urban2020», ТОО Mars Project, ТОО «Invest Building KZ», ТОО «Invest Building Group», ТОО «AJ Invest Group», ТОО «БСК КЗ», «ТитанСтрой КЗ», ТОО «Алькас», ТОО «Astana private School», ТОО «Qurylys BM», Группа компаний MWC, ТОО Qazaq Gold, ТОО «Международный Университет Астана», ТОО «Aiz Kurylys», Kappas Group, ТОО «Qamqor Qurylys», ТОО «Русалдинг Line», ТОО «А&A Gr».