Всё мясо сожгли на городском полигоне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники ветеринарно-санитарных служб совместно с полицией выявили в Астане незаконный цех по переработке мяса сельскохозяйственных животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Совместный рейд проводился в рамках оперативно-профилактической акции «Скотокрад». Было установлено, что цех занимался переработкой мяса с голов сельхозживотных без ветеринарно-санитарного заключения и учетного номера.

При осмотре помещения инспекторы изъяли головы животных, жир, отходы, а также 180 мешков готовой мясной продукции общим весом 3 тонны. На месте также было обнаружено специальное оборудование и инструменты для переработки мяса.

На ответственного за деятельность цеха наложен административный штраф. Вся незаконно изготовленная продукция была утилизирована путем сжигания на городском полигоне.