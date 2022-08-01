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Незаконный вывоз ГСМ за рубеж: сколько уголовных дел заведено

С начала года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу завело 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во исполнение поручения Главы государства АФМ продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж.

«С начала года АФМ заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тысяч тонн на четыре миллиарда тенге.

К примеру, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызстан задержаны пять железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен под другим товаром – как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила около 60 млн тенге.  

В Павлодарской области задержаны четыре ж/д цистерны с дизельным топливом, которые пытались вывезти в Россию под видом органического растворителя.

В этом же регионе директор товарищества реализовал более 660 тысяч тонн мазута на 76 млн тенге без подтверждающих документов.

В 2021 году в Атырауской области директор двух фирм купил в общей сложности около 60 тысяч тонн дизтоплива, которые незаконно реализовал за 1,8 млрд тенге», – привели примеры в ведомстве.

В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к их обороту лица.

В регионах налажено взаимодействие с органами Пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы, добавили в агентстве.

 

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