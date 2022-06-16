Колонка обозревателей
Никто не хотел убивать
Людмила Макаренко

Жители небольшого пятиэтажного дома на маленькой алматинской улице давно объявили войну жителям большого жилого комплекса на широком и красивом проспекте. Но чтобы убивать друг друга за «пядь земли»… До такой трагедии, как в минувшую субботу, коммунальные споры едва ли доходили даже в Алматы.

Свою протестную акцию группа активистов из пятиэтажки проводила не где-нибудь, а на проспекте Гагарина, перекрыв там движение транспорта. Хватило совсем немного времени, чтобы случилось непоправимое, и жизнь неповинных людей навсегда перевернулась с ног на голову.

Иномарка 48-летнего Бауржана на проезжей части оказалась первой в ряду перед демонстрантами. Водитель стал сигналить, требуя пропустить свой и другие автомобили, чем спровоцировал конфликт с одним из митингующих. На подмогу соседу из протестных рядов пришел 42-летний мужчина: от его крепкого удара шофер упал, ударился затылком об асфальт и позже скончался от травм в больнице.

У Бауржана, примерного семьянина, любящего отца и сына, остались двое детей. Арестованный по подозрению в непреднамеренном убийстве Ринат – тоже в общем человек неплохой, воспитывает четверых детей, и покинуть он их может на 12 ближайших лет заключения. Еще четверо организаторов несанкционированной акции получили админис­тративные наказания. Цена всех этих жертв – квадратные метры жизненного пространства, которого в мегаполисе становится критично мало.

Новый элитный ЖК Terra, построенный в давно сложившемся районе города, стал причиной больших проблем для своих соседей. Узкая тупиковая улочка между жилым комплексом и пятиэтажкой превратилась в неспокойную и небезопасную проезжую дорогу, а ее двор оккупировал транспорт «чужаков». На митинг люди собрались с требованием перекрыть шлагбаумом въезд на их улицу и отдать в пользование часть паркинга новостройки. А потом случилось то, что случилось.

И, уж если откровенно, странно, что похожая история не прои­зошла много раньше: на любой другой маленькой улочке и вокруг другого модного новодела. В Алматы, у которого есть свой генплан, правила формирования архитектурного облика, дизайн-код, другие нормативы градостроительного регулирования и несколько частных акиматовских запретов на точечную застройку, продолжают варварски заставлять каждый клочок свободной земли жилыми высотками.

Остановить эту коммерческую машину пытались многие: депутаты, общественники, эксперты, два последних акима и сам Президент, но она продолжает размеренно делать свое дело – ляпает в старых кварталах квадратные метры дорогущей недвижимос­ти и превращает алматинские дворы в гетто, где нечем дышать, негде пройти и легко свихнуться от шума машин. Отсюда вопрос: не так делают или делают только для вида?

Радужной идее алматинской агломерации с ее городами-спутниками G4 City, где можно будет комфортно жить, успешно трудиться и приятно отдыхать, почти полтора десятка лет. Однако на месте эпохальная стройка по-прежнему выглядит совсем скучно. Девелоперов и вовсе не интересует освоение новых территорий – это ведь не то, что строить многоквартирные дома на обеспеченных инфраструктурой и покупательским спросом участках.

Если же эту бесчувственную строительную машину не остановить, соседские войны в Алматы дойдут до крайности. Пикет на дороге – конечно, поступок дичайший и абсурдный, что и подтвердила гибель в нем случайного человека. Но когда людям разрешают «требовать свои права», но не обещают их исполнения, другого ждать не приходится.

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