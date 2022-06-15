Общество
Низким тарифом на вывоз мусора объяснил мусорный коллапс в Петропавловске аким города
Аскер Шыгысов

Чувство мусора

Низким тарифом на вывоз мусора объяснил мусорный коллапс в Петропавловске аким города Булат Жумабеков.

На личном приеме у акима многие горожане жаловались на переполненные контейнеры.

– Проблема имеет место быть, – согласился Булат Жумабеков. – Существующий тариф не обеспечивает финансовые потребности предприя­тий. Тариф не меняется с 2017 года. За это время затраты предприятий значительно увеличились.

Коммунальщики вынуждены ежедневно вывозить из города на свалку до 150 тонн мусора. Между тем в Петропавловске сохранился один из самых низких тарифов на вывоз мусора – 220 тенге с человека в благоустроенном секторе, 234 – в неблагоустроенном. В других регио­нах страны услуга на вывоз мусора дороже на 100–200 тенге.

– Из-за этого, – пояснил аким, – не приобретается новая спецтехника и не повышается зарплата, происходит отток рабочих. Еще одна проб­лема – нехватка новых мусорных контейнеров...

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