Ночных пранкеров задержали в Нур-Султане

Столичные полицейские «по горячим следам» задержали пранкеров, сообщает Kazpravda.kz.

По информации департамента полиции Нур-Султана, в 02.38 час. в обзор камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДП Нур-Султана попал момент, как человека загрузили в багажник авто. Оперативная информация была передана наряду полиции, патрулирующему по улице Сарайшык.

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции остановили две автомашины марки «Toyota» по проспекту Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18-19 лет были доставлены в управление полиции района «Есиль».

Со слов молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.

В отношении них возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов.