Номады Казахстана путешествуют по миру

Она проходила в музее искусств «Карчаг Кинче». Более 200 уникальных экспонатов помогли узнать о богатом историческом и культурном наследии казахов. А особое внимание привлекла домбра Абая Кунанбайулы. Выставка была организована Объединением музеев города Алматы при поддержке городского акимата и Посольства Казахстана в Венгрии.

Выставочный проект вызвал широкий интерес, что подчеркивает значимость культурного обмена между Казахстаном и Венгрией. Ранее аналогичные выставки были успешно проведены в Турции, Южной Корее, Австрии, Италии и Чехии. А 12 декабря в Сербии откроется выставка «Культурное наследие Великой Степи».

Стоит отметить, что руководство города Алматы уделяет большое внимание вопросам стажировки, образования сотрудников музеев, дальнейшему укреплению международных связей в сфере культуры. Так, сот­рудники музеев прошли обучение в лучших мировых культурных центрах, в том числе в Лувре.