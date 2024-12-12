Номады Казахстана путешествуют по миру

Культура
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В Венгрии выставку «Номады Казахстана: прошлое и нас­тоящее» посетили более 12 000 человек.

фото акимата Алматы

Она проходила в музее искусств «Карчаг Кинче». Более 200 уникальных экспонатов помогли узнать о богатом историческом и культурном наследии казахов. А особое внимание привлекла домбра Абая Кунанбайулы. Выставка была организована Объединением музеев города Алматы при поддержке городского акимата и Посольства Казахстана в Венгрии.

Выставочный проект вызвал широкий интерес, что подчеркивает значимость культурного обмена между Казахстаном и Венгрией. Ранее аналогичные выставки были успешно проведены в Турции, Южной Корее, Австрии, Италии и Чехии. А 12 декабря в Сербии откроется выставка «Культурное наследие Великой Степи».

Стоит отметить, что руководство города Алматы уделяет большое внимание вопросам стажировки, образования сотрудников музеев, дальнейшему укреплению международных связей в сфере культуры. Так, сот­рудники музеев прошли обучение в лучших мировых культурных центрах, в том числе в Лувре.

#выставка #наследие #Венгрия #номады

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