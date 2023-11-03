Новая песня The Beatles вышла благодаря ИИ

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Это последняя музыкальная баллада, над которой, так или иначе, работали все участники "ливерпульской четвёрки", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: kazpravda.kz

Спустя полвека после распада "ливерпульской четвёрки" поклонники "битлов" могут услышать новую песню легендарной рок-группы. В четверг вышел сингл Now and then ("Сейчас и тогда").

В основе композиции – демо-запись, которую ещё в 1970-х сделал Джон Леннон. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала кассету с вокалом и фортепиано остальным членам группы.

Тогдашние технологии не позволяли довести песню до ума, мешало плохое качество записи. В прошлом году благодаря искусственному интеллекту удалось получить "кристально чистый" голос Леннона и свести с музыкальной темой, которую ранее доработали Маккартни, Старр и Харрисон, и их голосами.

#ИИ #песня #Леннон #Битлз

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