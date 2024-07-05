Новая публичная библиотека появилась в Астане

Столица, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В столице торжественно открыли публичную библиотеку №6 Централизованной библиотечной системы акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую администрацию

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, новая библиотека расположена по адресу Нажимеденова, 27. На базе новой библиотеки со временем будут работать кружки для развития детей и курсы казахского языка для всех желающих. В других городских библиотеках уже действуют курсы казахского языка, также кружки по рисованию и рукоделию.

«Есть у нас в библиотеках для детей и театры, здесь показывают кукольные мини-спектакли. Кроме того, что горожане приходят читать, здесь немало желающих развиваться творчески. Поэтому открытие новой библиотеки дает новый импульс, новый виток развития культуры», - говорит директор централизованной библиотечной системы акимата Астаны Гульбадан Мадибаева.

Местные жители позитивно отзываются об открытии новой библиотеки.

«Мы очень рады, что в шаговой доступности для нас появилась библиотека. В период летних каникул у детей много свободной энергии, которую они смогут направить на развитие интеллектуальных способностей, благодаря этой библиотеке», - поделилась мнением астанчанка Нургул Конысбаева.

В Астане действуют 22 централизованные библиотеки. В 2023 году в столице провели капитальный ремонт и модернизацию 4 библиотек, в 2024 году - 8 библиотек, добавили в акимате.

#Астана #акимат #открытие #библиотека

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