Новая публичная библиотека появилась в Астане

В столице торжественно открыли публичную библиотеку №6 Централизованной библиотечной системы акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую администрацию
Как уточняется, новая библиотека расположена по адресу Нажимеденова, 27. На базе новой библиотеки со временем будут работать кружки для развития детей и курсы казахского языка для всех желающих. В других городских библиотеках уже действуют курсы казахского языка, также кружки по рисованию и рукоделию.
«Есть у нас в библиотеках для детей и театры, здесь показывают кукольные мини-спектакли. Кроме того, что горожане приходят читать, здесь немало желающих развиваться творчески. Поэтому открытие новой библиотеки дает новый импульс, новый виток развития культуры», - говорит директор централизованной библиотечной системы акимата Астаны Гульбадан Мадибаева.
Местные жители позитивно отзываются об открытии новой библиотеки.
«Мы очень рады, что в шаговой доступности для нас появилась библиотека. В период летних каникул у детей много свободной энергии, которую они смогут направить на развитие интеллектуальных способностей, благодаря этой библиотеке», - поделилась мнением астанчанка Нургул Конысбаева.
В Астане действуют 22 централизованные библиотеки. В 2023 году в столице провели капитальный ремонт и модернизацию 4 библиотек, в 2024 году - 8 библиотек, добавили в акимате.