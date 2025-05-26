Новое извержение вулкана началось на Гавайях

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Фонтаны лавы достигают 300 м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Очередной активный эпизод извержения вулкана Килауэа начался на Гавайях, зафиксирован выброс фонтанов лавы высотой более 300 метров, сообщает газета Hawaii News Now.

В конце декабря геологическая служба США (USGS) сообщила о начале извержения вулкана Килауэа.

«Двадцать третий эпизод текущего извержения вулкана Килауэа начался в воскресенье днем, выбросив фонтан лавы на высоту более 1000 футов», - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что последний активный эпизод извержения произошел 16 мая, тогда выбросы лавы продлились около 10 часов.

Ранее извержение вулкана было зафиксировано в Индонезии. 

#вулкан #Гавайи

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