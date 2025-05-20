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В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки (Мале), который расположен на юго-восточной части острова Флорес, что повлекло за собой повышение уровня опасности в регионе до максимальной отметки. Об этом сообщили в вулканологическом агентстве страны (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Результаты визуального и инструментального анализа показывают, что активность вулкана Левотоби Мале всё еще относительно высока. Таким образом, уровень вулканической активности был повышен с уровня III (Alert) до уровня IV (Alert)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В агентстве призвали туристов и местных жителей провинции Нуса-Тенагра острова Флорес сохранять спокойствие, а также следовать указаниям властей.

Согласно предоставленным агентством статистическим данным, вулкан Левотоби Лаки-Лаки (Мале) на протяжении всего понедельника, 19 мая, многократно выбрасывал густой вулканический пепел серого цвета и несколько раз извергался. Отмечается, что повышение уровня активности всё еще фиксируется.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) 13 мая оповестил об умеренном извержении в кратере вершины вулкана Канлаон на острове Негрос. Специалисты уточнили, что в данный момент вулкан находится в состоянии «магматического волнения», а также предупредили о возникновении новых извержений.