Оно способно производить около 1 тыс. баррелей в сутки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Месторождение было найдено на глубине 2,4 тыс. м на севере Венгрии неподалеку от города Гальгахевиз. Об этом сообщили на сайте нефтегазовой компании MOL.

«Компании MOL и O&GD обнаружили новое нефтяное месторождение <...> Скважина Гальгахевиз-4 способна производить около 1 тыс. баррелей сырой нефти в день», — говорится в заявлении.

Добытое сырье, общий объем которого MOLGROUP делит с еще одной организацией O&GD в соотношении 51–49%, будет перерабатываться на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Сазхаломбатте.

В тексте подчеркивается, что обнаруженное месторождение внесет вклад в обеспечение независимости страны от импорта в условиях неопределенности маршрутов его поступления.

Ранее крупные месторождения нефти обнаружили в Бразилии, Польше, Саудовской Аравии и Кувейте.