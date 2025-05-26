Месторождение нефти находится в нейтральной зоне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Нефть текла из резервуара Вара в скважине Северная Вафра (Вара-Бурган-1) с интенсивностью более 500 баррелей в сутки, а ее плотность по API составляет от 26 до 27 градусов», — говорится в материале саудовского госагентства Saudi Press Agency.

Уточняется, что это первое открытие с момента возобновления производственных операций в нейтральной зоне и прилегающей к ней морской. Оно укрепит позиции ближневосточных государств как мировых поставщиков энергоносителей, а также расширит их возможности в секторе разведки и добычи, подчеркивается в статье.

В начале апреля 14 новых залежей нефти и газа обнаружили в Саудовской Аравии.