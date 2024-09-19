Новое наказание для пьяных водителей введут в Казахстане

Для пьяных водителей, а также для уклоняющихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов на вождение в течение 7 и 8 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности и сопутствующие поправки в КоАП, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Евгений Больгерт, нормы направлены на обеспечение правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, в том числе мопедов, цифровизации сферы дорожной безопасности на территории Республики Казахстан, а также введение новых составов административных правонарушений за превышение установленной скорости движения.

Так, в Закон «О дорожном движении» вводится понятие «средней скорости движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которая будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

По результатам определения средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения.

«Таким образом, фиксация и вычисление средней скорости движения транспортного средства будет выступать дополнительным средством осуществления контроля за соблюдением водителями установленной скорости движения транспортного средства. Как показывает анализ правоприменительной практики, превышение установленной скорости движения является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями», - отметил Больгерт.

По информации МВД, по итогам 2023 года, по причине превышения скоростного режима было зарегистрировано 4 512 ДТП, что составляет 28% от общего количества ДТП. 41% погибших и 29% раненых приходится именно на ДТП с нарушением скоростного режима (в ДТП по причине превышения скорости в текущем году погиб 1 051 человек и 5 642 получили ранения). При этом смертность в ДТП по данной причине на загородных трассах составляет 60% от количества погибших в ДТП по причине превышения скоростного режима.

Ожидается, что введение данного понятия позволит снизить скорость водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростного режима. При этом «средняя скорость» будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути.

Также вводится обязательная государственная регистрация мопедов. По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час. Согласно же рассматриваемому закону регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющим максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час.

Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории «А1», а наличие категории «А» и «В» будет также подтверждать право на управление мопедом.

Также в отношении водителей, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения по статье 608 КоАП или за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по статье 613 КоАП, вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно.

Вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.