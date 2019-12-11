Новоселье в Байконыре
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Юрий Ли, Кызылординская область
При этом благодаря программе «Нұрлы жер» для работников казахстанских организаций и социально уязвимых категорий граждан Казахстана здесь построено сразу пять 50-квартирных жилых пятиэтажек, а также решены вопросы с подведением инженерной инфраструктуры, в том числе возведена работающая на природном газе автономная блочно-модульная котельная, которая обеспечит новоселов теплом и горячим водоснабжением. В общей сложности в обустройство нового микрорайона, который, как выяснилось, будет расширяться, казахстанской стороной было вложено свыше 2,2 млрд тенге.