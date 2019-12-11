Новоселье в Байконыре

При этом благодаря программе «Нұрлы жер» для работников казахстанских организаций и социально уязвимых категорий граждан Казахстана здесь построено сразу пять 50-квартирных жилых пятиэтажек, а также решены вопросы с подведением инженерной инфраструктуры, в том числе возведена работающая на природном газе автономная блочно-модульная котельная, которая обеспечит новоселов теп­лом и горячим водоснабжением. В общей сложности в обустройство нового микрорайона, который, как выяснилось, будет расширяться, казахстанской стороной было вложено свыше 2,2 млрд тенге.

Вручая ключи от квартир новоселам, аким области Куанышбек Искаков, тепло поздравив счастливчиков, напомнил о том, что это первый многоэтажный дом, введенный в эксплуатацию в Байконыре за последние 30 лет.

– В следующем, 2020 году мы планируем продолжить эту хорошую инициативу и построить еще 5 многоэтажных жилых домов. Сегодня в городе проживают около 50 тысяч казахстанцев, которые трудятся в разных сферах. Земляки, несколько лет стоящие в очереди, получили жилье, улучшили жилищные условия, и мы очень рады, что Байконыр обновляется, прирастает новыми объектами, – сказал глава регио­на, выразив признательность строителям.

Много теплых пожеланий в адрес новоселов прозвучало и в поздравлении исполняющего обязанности главы администрации Байконыра Виктора Лопаткина, поблагодарившего также руководство региона за вклад в развитие города. Он выразил уверенность в активном продолжении плодотворного сотрудничества Казахстана и России в интересах жителей звездного городка.

Кстати, оставшиеся 4 мно­гоэтажных дома, которые уже тоже переданы на баланс городской администрации Байконыра, будут заселены до конца текущего года. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий здесь зарегистрированы 1 252 жителя города.