Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане

Новая автобусная полоса вводится на участке улицы в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

С 25 апреля текущего года по улице Нажимеденова – от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсыздык – вводится полоса для движения общественного транспорта.

На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, подрядные организации ведут подготовительные работы по нанесению соответствующей дорожной разметки.

В полиции напомнили, что правонарушения ПДД в части движения по bus lane фиксируются камерами АПК «Сергек» на вышеуказанном участке.

«На основании вышеизложенного, просим жителей и гостей столицы быть предельно внимательными и осуществлять движение, руководствуясь требованиями существующих технических средств регулирования дорожным движением.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности можно обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП Нур-Султана, по телефонам: 53-27-74, 69-75-75, 71-69-77, WhatsАpp 8-708-382-13-76», – призвали в полиции.