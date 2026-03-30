В Минздраве разработали Концепцию развития здравоохранения до 2029 года в рамках реализации Национального плана развития страны и поручений Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Концепция предусматривает реализацию комплексных системных мер, включая развитие интегрированной медицинской помощи, внедрение цифровых решений нового поколения, укрепление кадрового потенциала и развитие медицинской науки.

«Ключевая цель – увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году, а также снижение преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и хронические респираторные заболевания. Документ включает 9 стратегических направлений, среди которых развитие первичной медико-санитарной помощи нового поколения, повышение доступности медицинских услуг, внедрение высокотехнологичной и персонализированной медицины, укрепление лекарственного обеспечения и развитие отечественной фармацевтической отрасли», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что всего в рамках Концепции предусмотрено 168 мероприятий и система целевых индикаторов, которые будут реализованы как на республиканском, так и на региональном уровне.

Концепция разработана с участием ведущих экспертов, научного сообщества, медицинских вузов, а также международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

В министерстве отмечают, что реализация Концепции позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, укрепить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить дальнейшее улучшение здоровья населения страны.