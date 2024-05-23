Новую рассылку от имени президента запустили мошенники

Фото: пресс-служба президента РК

В соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает вернуть деньги всем пострадавшим от мошеннических схем. Якобы специально для этого он совместно с МВД создал компанию «Қазақстан халқына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Ролик был проверен с помощью онлайн-детектора дипфейков. Как выяснилось, видео было сгенерировано нейросетью. Аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства. За видеооснову взято обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана 7 января 2022 года.

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» президент поручил создать 11 января 2022 года. Но создан он не для борьбы с мошенниками и не для возврата средств обманутым аферистами гражданам. Фонд решает проблемы в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

На официальном сайте президента Казахстана нет ни одной новости о программе, с помощью которой казахстанцы могут вернуть потерянные из-за мошеннических схем деньги.

Злоумышленники выпустили рекламу с фишинговым сайтом с одной целью – выманить деньги у доверчивых казахстанцев. Не стоит переходить по сомнительной ссылке и оставлять свои личные данные, есть риск потерять деньги.