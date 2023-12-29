Новый год – время добра

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В канун Нового года волонтеры организуют акции, чтобы порадовать детей, престарелых людей, людей с ограниченными возможностямии и даже животных. Праздничные благотворительные мероприятия проходят по всей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, волонтеры фронт-офиса при молодежном ресурсном центре Костанайской области провели акцию «Новый год – время добра». Дети с инвалидностью (аутизм, синдром Дауна) наблюдали за фокусами артистов и восхищались их магическими трюками. Аяз ата и Акшакар пришли, чтобы пожелать ребятишкам счастья, исполнить желания и подарить улыбки.

В Павлодаре мальчик, который не может ходить, попросил у Деда мороза цветы для мамы. Письмо тронуло волонтеров до слез. Общественники не смогли оставить его просьбу без внимания. Они купили букет хризантем, добавили к нему торт и продуктовую корзину.

По информации КТК, даже кошки и собаки из Павлодара поведали о своих желаниях Деду Морозу. Письма от их имени пишут местные волонтеры. В списке пожеланий – корм, лекарства, новый вольер. При этом стать волшебником, благодаря которому питомцы испытают поистине щенячью радость, может любой желающий.

На протяжении 5 лет фонд «Анашым» организовывает сбор подарков для детей с особыми потребностями в Алматы. В этом году фонд охватил СПШИ №4, где обучаются незрячие и слабовидящие дети. 250 учеников написали письма с заветными пожеланиями. Сотрудники фонда рады каждому желающему помочь осуществить мечты детей.

Алматинские волонтеры 27 декабря устроили праздничный концерт для постояльцев городского дома заботы и вручили подарки пожилым людям, сообщает Alma.tv.

Волонтерское движение «Помощь рядом» и Молодежный ресурсный центр Петропавловска традиционно организовывают в Петропавловске акцию «Время дарить сказку», пишет QazaqstanMedia. Дед Мороз и Снегурочка в преддверии Нового года ходят в гости к детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Столичные офисы тоже приняли участие в благотворительности. В рамках акции «Елка желаний» письма о самом сокровенном новогоднем подарке написали малыши из многодетных семей и дети с особенностями развития. Акция проводится совместно со столичным клубом «Добряков». Всего же по всем офисам Астаны «разлетелись» около 200 писем. Далее их отправят по адресам маленьких заказчиков через клуб «Добряков». Часть сотрудников отвозят подарки самостоятельно. Волонтеры также оказывают помощь в развозке подарков.

Координатор волонтерского движения LIDER.KZ Евгения Павел на своей странице в Instagram призвала жителей Семея поддержать акцию и принести свои подарки.

Внести вклад в благотворительную помощь может каждый желающий. Благодаря волонтерам эта помощь находит своих получателей, особенно в такой значимый праздник для всех граждан, как Новый год. По данным Минкультуры, в Казахстане количество волонтерских организаций выросло за 3 года в 3 раза, количество активных волонтеров – в 5 раз.

Напомним, по инициативе Казахстана ООН провозгласила 2026 год Международным годом волонтеров. Об этом объявил президент РК Касым-Жомарт Токаев с трибуны ООН в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

 

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