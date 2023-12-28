В преддверии нового года в Костанайской области проведена акция «Новый год - время добра»

27 декабря Жастар сарайы превратился в настоящую страну чудес для детей из Центра коррекции развития детей «Аманатик»

Акцию проводили волонтеры фронт-офиса при молодежном ресурсном центре Костанайской области.

Дети с инвалидностью (аутизм, синдром дауна) с улыбками, полными восхищения, наблюдали за фокусами артистов и восхищались их великолепными магическими трюками. Аяз ата и Ақшақар пришли, чтобы пожелать деткам счастья, исполнить желания и подарить улыбки.

Также волонтеры областного ресурсного центра НПО с новогодней программой и подарками посетили воспитанников областного дома юношества Костанайской области и КГУ «Центр адаптации и поддержки семьи».

Сегодня активисты Молодежного крыла «Жастар рухы» посетили «Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних» и «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Костаная»

В гости к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Все дети получили сладкие подарки от спонсоров, танцевали, пели и рассказывали стихи.

Всего по области в рамках данного направления в преддверии новогодних праздников проведено 46 крупных акций с охватом более 1500 детей и подростков.