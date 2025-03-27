Новые аллеи

Так, в Панфиловском районе области высадили сразу три тысячи саженцев. Этот район славится трудолюбивым населением, любящим создавать сады и скверы. А в сквере Көктем в Талдыкоргане посадили 200 молодых деревьев лиственных и хвойных пород.

– Конечно, нынешняя посадка деревьев – это не разовое мероприятие, – сказал аким облас­ти Жетысу Бейбит Исабаев. – В течение года мы будем проводить работы по озеленению во всем регионе. Планируется высадить 120 тысяч молодых деревьев, в том числе порядка пяти тысяч – в дни празднования Наурыза.

В Парке ветеранов в областном центре люди посадили 50 деревьев. А в лесном массиве в восточной части Талдыкоргана активисты расчистили родник, и по предложению поэ­та, айтыскера Айтакына Булгакова теперь он называется родник Наурыза.

Очистку родника, кстати, старожилы области назвали священнодействием, так как водоемы – это великий дар природы, без воды нет жизни.

– Я вместе с другими ветеранами принимала участие в очистке родника, потом в посадке деревьев, – поделилась ветеран труда Мнавар Махмутова. – Очень радует, что много молодых людей было на этой акции. Всех поздравляю с праздником Наурыз! Берегите нашу природу и заботьтесь о ней!