Новые аллеи

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Пример жителям региона подали государственные служащие, создав на набережной реки Каратал сосновую аллею. А за 140 сосенками счет уже пошел на тысячи.

фото Жениса Ыскабая

Так, в Панфиловском районе области высадили сразу три тысячи саженцев. Этот район славится трудолюбивым населением, любящим создавать сады и скверы. А в сквере Көктем в Талдыкоргане посадили 200 молодых деревьев лиственных и хвойных пород.

– Конечно, нынешняя посадка деревьев – это не разовое мероприятие, – сказал аким облас­ти Жетысу Бейбит Исабаев. – В течение года мы будем проводить работы по озеленению во всем регионе. Планируется высадить 120 тысяч молодых деревьев, в том числе порядка пяти тысяч – в дни празднования Наурыза.

В Парке ветеранов в областном центре люди посадили 50 деревьев. А в лесном массиве в восточной части Талдыкоргана активисты расчистили родник, и по предложению поэ­та, айтыскера Айтакына Булгакова теперь он называется родник Наурыза.

Очистку родника, кстати, старожилы области назвали священнодействием, так как водоемы – это великий дар природы, без воды нет жизни.

– Я вместе с другими ветеранами принимала участие в очистке родника, потом в посадке деревьев, – поделилась ветеран труда Мнавар Махмутова. – Очень радует, что много молодых людей было на этой акции. Всех поздравляю с праздником Наурыз! Берегите нашу природу и заботьтесь о ней!

#Наурыз #акция #экология #деревья #традиция

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