Почти в два раза увеличилась площадь Тараза

Фото: акимат Жамбылской области

Правительство утвердило постановление от 29 ноября 2024 года «Об изменении границ (черты) города Тараза Жамбылской области», сообщает Kazpravda.kz

«Согласиться с совместным решением Жамбылского областного маслихата от 25 сентября 2024 года № 17-5 и постановлением акимата Жамбылской области от 25 сентября 2024 года № 243 «Об изменении границ города Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области» об изменении границ (черты) города Тараза Жамбылской области путем включения части земель Жамбылского и Байзакского районов общей площадью 12 906,7 гектара», – говорится в тексте постановления.

В результате теперь общая площадь Тараза составит 31 693,7 га (было 18 787 га).

Постановление вводится в действие с 15 декабря 2024 года.