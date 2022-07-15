Новые подходы по управлению популяцией сайгаков обсуждены в Минэкологии

Согласно поручению Главы государства, озвученного на расширенном заседании правительства РК от 14 июля т.г., под председательством Министра экологии, геологии и природных ресурсов, с участием научных организаций, заинтересованных государственных органов, а также Ассоциаций общественных объединений охотников проведено совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяции сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Представителями Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана было высказано предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане, определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления. С точки зрения сохранения сайгака, наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.

Такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет вестись под контролем Министерства, всех заинтересованных сторон и информированием общественности.

Также на совещании Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.