Школьники завоевали шесть медалей на международной биологической олимпиаде OIBO-2026

Образование

С 15 по 22 мая на федеральной территории «Сириус» Российской Федерации прошла Открытая международная биологическая олимпиада (OIBO-2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие более 100 юных биологов из 17 стран мира.

Сборная Казахстана была представлена шестью школьниками и показала 100-процентный результат, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Обладатели золотых медалей:
Ерсултан Кайркен – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Павлодарской области;
Софья Желтова – ученица 11 класса NIS Медеуского района города Алматы.

Обладатели серебряных медалей:
Нурали Билялов – ученик 10 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Павлодарской области;
Дарын Мукашев – ученик 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Восточно-Казахстанской области;
Нурасыл Адилгали – ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангистауской области.

Бронзовую медаль завоевала:
Евгения Меженина – ученица 10 класса NIS города Караганды.

Руководитель команды – Динмухаммед Уразбаев, призёр республиканских и международных олимпиад, ныне студент 4 курса НАО «Astana Medical University».

OIBO включала теоретический, практический и командный проектный туры. Участники выполняли сложные задания по молекулярной биологии, генетике, биохимии и физиологии, а также проводили лабораторные работы по ботанике, зоологии и биоинформатике.

Олимпиада оценивала не только теоретические знания школьников, но и их навыки исследования, анализа информации и применения междисциплинарных связей.

#олимпиада #школьники #биология

Школьники завоевали шесть медалей на международной биологической олимпиаде OIBO-2026
