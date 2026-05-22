Проект «12 книг за 12 месяцев» стартовал в «Келешек мектептері»

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Важные инициативы по развитию культуры чтения и формированию «Зерделі ұлт» продолжают реализовывать в республике  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию зерделі ұлт» со следующего учебного года во всех «Келешек мектептері» планируется запуск проекта «12 книг за 12 месяцев», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Проект будет реализован по поручению министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой, данному на встрече с директорами школ проекта «Келешек мектептері».

Министр отметила актуальность эффективной реализации проекта и его связи с образовательным процессом.

Основная цель проекта заключается в повышении интереса учащихся и педагогов к чтению, формировании читательской культуры и воспитании читающей нации.

К инициативе активно присоединятся учащиеся и педагоги школ. Это позволит сформировать в школах единую культуру чтения.

В настоящее время на основе предложений педагогов и учащихся формируется список книг. Проводится специальное анкетирование, учитываются интересы и запросы участников.

По его итогам для педагогов будут отобраны современные издания для профессионального развития, а для учащихся отечественные и зарубежные произведения, способствующие личностному развитию и расширению кругозора.

По итогам проекта среди самых активных участников будут определены и награждены «Лучшие читатели».

