Сертификат ЕНТ официально признан для поступления в ВУЗы Малайзии

Об этом сообщили в Миннауки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на « 24KZ »

Теперь казахстанские выпускники смогут использовать результаты тестирования при подаче документов на программы бакалавриата без обязательного прохождения подготовительной программы Foundation. При этом для обучения на англоязычных специальностях абитуриентам необходимо подтвердить уровень владения языком.

Каждый вуз самостоятельно определяет проходные баллы и дополнительные условия приёма. В зависимости от выбранной образовательной программы могут назначаться внутренние вступительные экзамены, собеседования, рассмотрение портфолио или прохождение подготовительных курсов.

В Национальном центре тестирования отмечают, что международное признание ЕНТ подтверждает соответствие казахстанской системы оценки знаний современным академическим стандартам и расширяет возможности для обучения за рубежом.



