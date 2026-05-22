ЕНУ отмечает 30-летний юбилей

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

ВУЗ вступил в новый этап развития

Фото: пресс-служба ЕНУ

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялись торжественные мероприятия, посвященные 30-летию ВУЗа, сообщает Kazpravda.kz 

В рамках юбилейной программы были организованы открытие международной мастерской Лу Баня и торжественное заседание Ученого совета с участием государственных и общественных деятелей, зарубежных партнеров, ученых и выпускников. Кроме того, праздничную атмосферу дополнили культурно-массовые мероприятия, объединившие студентов, преподавателей и гостей университета.

В церемонии перерезания ленты мастерской Лу Баня приняли участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, председатель правления – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлинь.

Мастерская Лу Баня – совместный казахстанско-китайский проект по созданию инновационных образовательных центров для подготовки высококвалифицированных технических кадров, реализуемый в рамках поручения Главы государства.

Проект мастерской Лу Баня ЕНУ реализован совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом и направлен на развитие технического и IT-образования, а также подготовку востребованных специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых решений.

Мастерская Лу Баня стала новой площадкой для международного обмена опытом и развития инновационной экосистемы университета.

В ходе посещения мастерской гостям были представлены лаборатории автоматизированных производственных линий, высокопроизводительных вычислений, беспилотных систем, машинного зрения и робототехники. Студенты и IT-специалисты ЕНУ презентовали проекты в сфере искусственного интеллекта, среди которых – платформа знаний на базе больших языковых моделей, навигационная система для незрячих, технологии интеллектуального анализа изображений, Industrial AI и другие разработки.

Торжественное заседание Ученого совета продолжилось театрализованным прологом, видеопрезентацией и праздничным флешмобом. Председатель правления – ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков поздравил коллектив университета, ученых и преподавателей с юбилеем и отметил, что университет подошел к 30-летнему рубежу с весомыми достижениями.

«Главное богатство нашего университета –  это его коллектив. Мы безмерно благодарны ветеранам и преподавателям, которые стояли у истоков вуза и внесли огромный вклад в его становление и развитие. Ваш опыт и преданность делу всегда будут для нас примером. Искренне благодарю профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и молодых преподавателей, которые ежегодно вносят вклад в развитие университета»,  отметил ректор.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек зачитал поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В поздравительном адресе было отмечено, что университет развивается вместе с независимым Казахстаном и за годы своей деятельности стал одним из ведущих образовательных центров страны.

«Сердечно поздравляю вас с 30-летием Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева! За эти годы ЕНУ превратился в ведущий университет, выстроивший сотрудничество с вузами Европы, Азии и США, научно-исследовательскими центрами, дипломатическими миссиями и международными образовательными организациями», – говорится в поздравлении Президента.

В ходе мероприятия также были зачитаны поздравительные адреса президентов России, Беларуси и Азербайджана. С поздравлениями в адрес коллектива университета выступили представители Сената и Мажилиса Парламента РК, дипломатического корпуса, зарубежных партнеров, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, руководители вузов и выпускники ЕНУ.

«Сегодня – знаменательный день для отечественной науки и высшего образования. Университет стал одним из ведущих вузов не только Центральной Азии, но и международного уровня. За 30 лет ЕНУ сумел сформировать современную образовательную среду, готовящую специалистов, способных отвечать на вызовы времени. Все достижения университета – это результат системной и самоотверженной работы коллектива»,  отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Празднование 30-летия университета продолжилось культурно-массовыми мероприятиями на территории кампуса, объединившими студентов, преподавателей, выпускников и гостей вуза.

Для участников были организованы фестиваль плова, праздничный концерт, национальные игры, выставочные и интерактивные площадки, а также слет выпускников ЕНУ.

Праздничная программа включала творческие выступления казахстанских артистов, спортивные мероприятия и народные гуляния, отражающие многонациональную культуру и студенческий дух университета.

Сегодня Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева является одним из ведущих исследовательских университетов Казахстана и Центральной Азии. В вузе обучаются более 27 тысяч студентов, а образовательный и научный процесс обеспечивают около 3 тысяч преподавателей и сотрудников.

Университет реализует свыше 200 образовательных программ, активно развивает международное сотрудничество, цифровые технологии и научные исследования в области искусственного интеллекта, инженерии, ядерной физики, биотехнологий и других направлений.

По итогам QS World University Rankings 2026 ЕНУ занял 317 место среди ведущих университетов мира.

