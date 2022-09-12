Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане

В Казахстане началась реализация новых программ страхования. Утверждены продукты по страхованию яблоневых садов (деревьев) от поименованных рисков и по страхованию урожая яблок от поименованных рисков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы одним из основных задач является обеспечение основными продовольственными товарами отечественного производства, в том числе производство яблок.

Страховые продукты разработаны для интенсивных и полуинтенсивных яблоневых садов в связи с особенностями ведения производства.

Застраховать можно яблони с третьего года после посадки (после двух зим), выращиваемые в интенсивных и полуинтенсивных садах, а также плоды яблок для реализации в свежем виде на внутреннем и внешних рынках и на переработку.

Страхование яблоневых садов (деревьев) охватывает полный пакет рисков - град, огонь, сильный ветер, вымерзание зимой, весенние и осенние заморозки, удар молнии, повреждение из-за избыточных снежных осадков или ледяной корки на ветвях, повреждение или уничтожение дикими животными, поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц. Страховой тариф по данному продукту – 0,8%, страховой период - с 1 ноября текущего года по 31 октября следующего календарного года.

Страхование урожая яблок включает страхование от весенних заморозков, града, сильного ветра, остальных рисков, включающих огонь, удар молнии, потери урожая из-за вредителей или болезней, поджог, неправомерные или противоправные действия третьих или неустановленных лиц. Страховой тариф по данному продукту – 11,2%, страховой период - c 15 апреля по 15 октября, но не позднее окончания сбора урожая, если сбор урожая закончен до 15 октября.

«Страхование доступно для сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Жетісу и Туркестанской областей, - говорит управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация» Ерлан Молдашев. - Застраховать сады необходимо до 31 октября текущего года. Необходимо отметить, что по этим страховым программам также действует государственная поддержка в виде субсидирования 80% страховой премии, то есть фермер оплачивает лишь 20% от стоимости страхового полиса».

Страховые продукты по садоводству внедрила страховая компании АО «СК «Jusan Garant», имеющая лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков. К системе привлечена международная перестраховочная компании Swiss Re с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Компания будут перестраховывать риски, которые берут на себя отечественные страховые компании. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков. К данному виду страхования могут присоединяться и другие страховые компании по аналогии с ранее разработанными продуктами в растениеводстве и животноводстве. При этом страховые компании имеют право разрабатывать и другие продукты для яблоневых садов.

Фиксирование страхового случая будет производится через мобильное приложение. Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, производятся на основе электронной цифровой подписи на информационной платформе.