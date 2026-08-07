Инженерные сети для бесплатных соток

Инфраструктура
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Свыше 100 тыс. человек насчитывает в Атырау очередь за бесплатным земельным участком под индивидуальное жилищное строительство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил заместитель руководителя городского отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Айдос Толегенов, число желающих получить заветные 10 соток не уменьшается. Тем более что с марта прошлого года выделение наделов было заморожено в связи с неготовностью инженерной инфраструктуры.

– Последние наделы в Атырау распределялись среди очередников 2007 года: с октября 2024-го и до марта 2025-го, после завершения работ по подведению инженерных сетей, были выделены 530 участков. Дальнейшее обеспечение ими приостановлено до подведения коммуникаций к новым территориям. Эта работа в настоя­щий момент продолжается, – пояснил Айдос Толегенов.

По словам специалиста, выдача участков под ИЖС будет продолжена среди очередников 2007 года. А их, по данным городского акимата, 8 тыс. человек.

Заявителям необходимо следить за сайтом городского акимата, где публикуются объявления. Если житель хочет получить землю в пригородном сельском округе, то должен пойти в ЦОН и обратиться за консультацией. Там выдадут специальный бланк для заполнения. Нужно будет выбрать сельский округ и написать заявление на имя его акима.

По словам заместителя руководителя городского отдела строительства Рашида Куанышева, подготовка участков для отвода под ИЖС в очередной раз тормозится из-за недобросовестности подрядной компании.

– На сегодня проводятся мероприятия по подготовке земель в жилом массиве пригорода Атырау. Там 175 участков. Здесь завершены работы по подведению водо- и газопровода. Но не закончен монтаж линии электропередачи. Подвела компания-подрядчик, с которой идут судебные разбирательства. Если суд решит в нашу пользу, то до конца года эти участки будут готовы для отвода, – пояснил Рашид Куанышев.

Как отметил представитель городского акимата, к сегодняшнему дню имеется подготовленная проектно-сметная документация на отвод земель в пяти жилых массивах города. Это 6 700 земельных участков. Они были разграничены в 2023 году, но надлежащим образом не оснащены из-за отсутствия финансирования.

– Поскольку с тех пор прошло три года, придется провести корректировки проектов. Если до конца года успеем получить заключение госэкспертизы, то в следующем году при наличии средств начнем подготовку массивов для отвода под индивидуальное строительство жилья, – уточнил Рашид Куанышев.

Также следует отметить, что сегодня ведутся работы по обновлению генерального плана Атырау, который был разработан в 2016 году. Поэтому и в картах отвода земельных участков под ИЖС могут произойти изменения.

#Атырау #инфраструктура #земельные участки

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