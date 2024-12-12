Новые схемы обмана населения внедряют мошенники

Злоумышленники действуют от имени Центров трудовой мобильности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр трудовой мобильности по Карагандинской области информирует граждан об участившихся случаях мошенничества.

Как сообщается, неизвестные звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая «помощь» в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.

В ведомстве напомнили, что все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz

«Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети», – отмечается в сообщении.

Кроме того, они могут использовать различные методы для обмана:

— предложение помощи в оформлении социальных выплат по потере работы;

— содействие в получении безвозмездных, безвозвратных грантов;

— уведомление о расчете социального пособия с предложением помощи в его получении, что приводит к передаче данных платежных карт и других личных сведений;

— замена номеров телефонов на номера, которые выглядят, как контактные данные организаций, государственных служб или работодателей.

Сотрудники карьерных центров:

— не занимаются оформлением социальных выплат при потере работы;

— не влияют на решение уполномоченной комиссии по выбору победителей среди соискателей грантов;

— не оказывают помощи в конвертации денежных средств в наличные;

— не имеют отношения к денежным выплатам;

— не требуют оплаты за участие в своих услугах и мероприятиях.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), Call-центр 8(7212) 60-50-50.