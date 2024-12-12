Новые схемы обмана населения внедряют мошенники

Злоумышленники действуют от имени Центров трудовой мобильности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz
Центр трудовой мобильности по Карагандинской области информирует граждан об участившихся случаях мошенничества.
Как сообщается, неизвестные звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая «помощь» в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.
В ведомстве напомнили, что все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz
«Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети», – отмечается в сообщении.
Кроме того, они могут использовать различные методы для обмана:
— предложение помощи в оформлении социальных выплат по потере работы;
— содействие в получении безвозмездных, безвозвратных грантов;
— уведомление о расчете социального пособия с предложением помощи в его получении, что приводит к передаче данных платежных карт и других личных сведений;
— замена номеров телефонов на номера, которые выглядят, как контактные данные организаций, государственных служб или работодателей.
Сотрудники карьерных центров:
— не занимаются оформлением социальных выплат при потере работы;
— не влияют на решение уполномоченной комиссии по выбору победителей среди соискателей грантов;
— не оказывают помощи в конвертации денежных средств в наличные;
— не имеют отношения к денежным выплатам;
— не требуют оплаты за участие в своих услугах и мероприятиях.
В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), Call-центр 8(7212) 60-50-50.