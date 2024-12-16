Новые смыслы внешней политики

С момента обретения независимости республика сталкивалась и продолжает сталкиваться с глобальными геополитическими изменениями, но грамотная внешнеполитическая деятельность всегда позволяла Казахстану прокладывать особенный путь вперед с четкой привязкой к национальным интересам и задачам странового развития.

Неконфронтационная внешняя политика созидания и конструктивной классической дипломатии делает Казахстан ключевой точкой гравитации доверия в Евразии. Это особенно важно в последние годы, когда мы наблюдаем эрозию ключевых принципов мирового порядка.

Выступив оригинатором самого большого числа новых форматов многостороннего сотрудничества и активно участвуя в работе устоявшихся организаций, Казахстан стал вдохновляющим кейсом для науки о международных отношениях и многих ее направлений. И я считаю очень важным смело и громко гордиться этим достижением, иллюстрирующим высший стандарт дипломатической стратегии.

Для человека, который еще несколько лет назад задумался о важности реального академи­ческого осмысления казахской внешней политики и весной 2023 года закончил рукопись первой книги о роли средних держав, довольно увлекательно видеть, как нация в полной мере осознает свою истинную роль в международных делах и как это признают ведущие мировые интеллектуалы и мировые лидеры. Важно, что мы не вдруг стали «средней державой», к этому осознанию себя таковыми нас привели десятилетия независимой внешней политики и почти шесть столетий государственности.

Сегодня, в преддверии очередного Дня Независимости, я понимаю, насколько важно и ценно заниматься­ полноценным академическим осмыс­лением нашей страны, того пути, что был пройден, и того образа будущего, который нам важно формулировать самим как молодой и динамичной нации. Говоря о контурах будущего, важно отметить: нам критически необходимо работать над интеллектуальным суверенитетом, концептуализацией тех очевидных для нашего быта, но важных для мирового развития истин, которые могут стать новыми смыслами.

Именно это направление считаю важным для себя сейчас как для профессионала, вся карьера которого развивалась в области прикладного анализа внешнеполитических процессов и международного сот­рудничества.