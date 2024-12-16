Новые смыслы внешней политики
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Мирас Жиенбаев, руководитель программы внешней политики и международных исследований Научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University
– Казахстан имеет полное право гордиться своей внешнеполитической деятельностью и ее результатами. От полного международно-правового решения вопроса границ до привлечения инвестиций, сохранения регионального баланса и адаптации к глобальным мировым сдвигам – стратегия Казахстана всегда демонстрировала и демонстрирует исключительную способность к поступательному движению вперед.