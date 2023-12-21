Новые спецмашины радиационной, химической и биологической разведки пополнят арсенал МЧС

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По техническому заданию МЧС разработана принципиально новая спецмашина радиационной, химической и биологической разведки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сейчас основной парк спецмашин радиационной, химической и биологической разведки МЧС, да и всех Вооруженных сил Казахстана, состоит из автомобилей советского производства, которые морально и физически устарели и требуют обновления.

Поэтому МЧС совместно с инженерами отечественного оборонного предприятия ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» проработана и утверждена комплектация оборудования спецтехники, отвечающая требованиям передовых мировых стандартов.

На сегодняшний день аналогов разработанной техники в Казахстане и в странах постсоветского пространства нет.

Эти автомобили будут использованы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе в гуманитарных миссиях.

«В настоящее время ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» выполнило свой государственный оборонный заказ и в рамках договорных обязательств  готово передать 2 единицы комплексов радиационной, химической и биологической разведки на базе бронированной колесной машины «Алан-2», которые пополнят парк специально-спасательных машин воинских частей МЧС», — сообщили в ведомстве.

Презентация новой техники прошла с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.
В демонстрации БКМ «Алан-2» приняли участие профильные специалисты ВС, других войск и воинских формирований, а также Службы государственной охраны.

Были представлены основные параметры комплекса, продемонстрированы практические действия расчета при выполнении задач по ликвидации ЧС техногенного характера. Сырым Шарипханов высоко оценил новую технику.

В 2024 году также планируется поставка еще двух единиц для комплектования воинских частей на западе и востоке страны.

#транспорт #МЧС #машины

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