Новые туристические объекты появятся в Туркестане

По информации областного акимата, архитекторы региона придают особое значение проекту каждого здания, архитектуре и идеологического смысла.

Строительные материалы проходят строгую экспертизу. Реализация новых проектов находится на пристальном контроле главы региона Дархана Сатыбалды.

На заседании под председательством первого заместителя акима области Зулпыхара Жолдасова обсудили проекты новостроек, проанализировали проекты строящихся объектов, выслушали рекомендации специалистов.

Интенсивно ведется строительство культурно-духовного и административно-делового центров Туркестана, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилой зоны.

Также было доложено о ходе строительства городка ремесленников.

«Общая площадь городка - около 9 000 квадратных метров. На его территории будут построены гостиницы и рестораны. Проект реализуется не только с целью привлечения туристов в регион и развития предпринимательства, но и для сохранения культуры и наследия», – говорится в официальном сообщении.