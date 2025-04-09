Новые возможности для охотников и рыбаков

Общество
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Сергей Наговицын

В Алматы состоялась международная выставка охоты, рыбалки, активного отдыха и спорта KIOF 2025. Ежегодно проводимое мероприятие направлено на развитие туристической отрасли.

фото Юрия Беккера

Необъятные просторы нашей страны, созданные самой природой уникальные уголки с неповторимой флорой и фауной привлекают в Казахстан все больше любителей активного отдыха со всего мира. Растет и число отечест­венных компаний, представляющих собственную продукцию в рамках выставки.

Основатель казахстанского бренда одежды для активного отдыха и туризма Саят Шаяхметов – в прошлом учитель английского языка. Теперь выпускает мембранную амуницию для альпинистов, туристов, горнолыжников и охотников.

– Пока у нас неполный цикл производства, ткани приходится закупать, так же как и качественную фурнитуру, но шьем и изготавливаем одежду и снаряжение полностью сами. Несмотря на то что наш цех и мастерская находятся в Усть-Каменогорске, география наших клиентов уже вышла за пределы Казахстана, – рассказывает он. – Спрос есть, мы выигрываем за счет невысокой цены и хорошего качества, которое, по мнению наших постоянных покупателей, не уступает известным мировым брендам. Официально работаем уже третий год, неофициально я шью уже лет шесть, просто раньше это было хобби.

Все три дня выставки поток посетителей не прекращался. При этом организаторы отмечают качественные изменения в составе гостей мероприятия.

Уже несколько лет подряд упор делается не только на ознакомление аудитории с представленной продукцией и новинками. Прак­тически в режиме нон-стоп на организованной тут же просторной площадке проходят семинары, тренинги, презентации – специалисты, например, обучают выращиванию и подготовке охотничьих собак, обсуждают проекты КАС⁄OUTDOOR «Мои 15 вершин» и «20 жемчужин Жетысу», демонст­рируют результаты программ «Молодежный резерв» и «Подготовка гидов-проводников», дают рекомендации путешественникам, туристам, охотникам и рыболовам.

– В рамках нынешней выставки хотелось бы особо отметить презентацию приложения по электронной продаже путевок на охоту Tabihunt, – поделился известный охотник, путешественник, общественный деятель, зоозащитник Кажым Джумалиев. – Насколько мне известно, это чуть ли не первая в мире платформа, которая позволяет продавать онлайн животные ресурсы. Это те же ребята, которые в свое время сделали приложение для продажи путевок на рыбалку poymay.kz. Особенность данных продуктов заключается в том, что в приложениях можно сообщать о фактах браконьерства, пожарах и чрезвычайных ситуациях. Информация сразу же передается соответствующим службам.

Этот шаг, по мнению Кажыма Джумалиева, сделает всю необходимую информацию прозрачной: охотники будут видеть, какие виды животных доступны для охоты, а государство получит точную информацию с учетом того, что все происходит онлайн. К тому же у охотопользователей не появится искушение один и тот же ресурс продавать несколько раз, выписывая путевки на бумажных носителях. При этом охотник, естественно, получает колоссальную экономию времени, имея возможность не выходя из дома приобрести электронную путевку.

Всего в выставке приняли участие порядка 200 компаний из пяти стран. Как обычно, внимание посетителей привлекли стенды кузнецов из России. Впервые была представлена большая экспозиция из Якутии. Особо стоит отметить увеличение числа казахстанских охотничьих хозяйств – к привычным уже в этом смысле Алматинской, Восточно-Казахстанской и области Жетысу прибавились Костанайская и Акмолинская области. Это говорит о том, что для охотников открываются новые регионы и возможности.

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