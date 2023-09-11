Новые возможности появились в мобильном приложении Enbek

Госуслуги
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Помимо поиска работы, регистрации безработных и получения соцвыплаты по потере работы, гражданам предоставлен доступ к услугам поддержки предпринимательства Business.Enbek.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Записаться на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и оформить получение государственного гранта теперь можно в мобильном приложении Enbek. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что помимо поиска работы, регистрации безработных и получения социальной выплаты по потере работы, гражданам предоставлен доступ к услугам поддержки предпринимательства Business.Enbek.kz.

"С помощью мобильного приложения Enbek пользователи могут записаться на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», а также пройти весь процесс получения государственного гранта на сумму до 1,38 млн тенге (400 МРП) на реализацию своих бизнес-идей – от подачи заявления до подписания договора и сдачи отчетов о целевом использовании», - говорится в информации министерства.

Использование мобильного приложения Enbek предоставляет пользователям следующие преимущества:

- Отсутствие необходимости электронной цифровой подписи. Теперь подписание заявления и договора происходит прямо в мобильном устройстве. Для этого необходимо иметь на смартфоне приложение eGov Mobile.

- Повышение многоканальности. Отсутствие компьютера или ноутбука больше не проблема – услуги занятости и государственный грант можно получить посредством смартфона.

- Всегда в курсе. Push-уведомления в мобильном устройстве своевременно сообщат о статусе рассмотрения заявления на грант.

Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore. В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, добавятся новые виды сервиса и услуг, добавили в Минтруда.

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