Новым президентом Ассоциации qazaq kuresi стал Ербол Мырзабосынов

В городе Астане прошло заседание членов Ассоциации qazaq kuresi, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

Фото: пресс-служба МКС РК

На встрече присутствовали председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов, генеральный директор Ассоциации qazaq kuresi Ерлан Естек, президенты областных федераций, государственный тренер Женис Биткозов, в онлайн-формате – главы федераций qazaq kuresi из Италии, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и других стран, а также член бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Мария Родика Якшы.

В ходе заседания был представлен новый президент Ассоциации qazaq kuresi – им стал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов.

Ербол Мырзабосынов – мастер спорта международного класса по qazaq kuresi, заслуженный тренер. Он стоял у истоков создания ассоциации, был генеральным директором. Под его непосредственным руководством были утверждены единые правила этого вида спорта в Казахстане и на международной арене, qazaq kuresi вошел в состав Объединенного мира борьбы.

«Ассоциация будет продолжать работу по унификации правил и международному признанию qazaq kuresi. Глава государства ранее отметил, что qazaq kuresi – один из доступных видов спорта, не требующих больших затрат и играющих важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Как дзюдо для Японии, эта дисциплина должна стать одним из брендов, представляющих Казахстан на международной арене. Например, узбекский кураш входит в программу Азиатских игр и дает возможность Узбекистану претендовать на медали в 7 весовых категориях. Если qazaq kuresi удастся добиться того же, то это, безусловно, повысит престиж нашего спорта», – заявил Мырзабосынов.

Мария Родика Якшы сообщила, что qazaq kuresi был включен в программу World Combat Games – всемирных соревнований между представителями спортивных единоборств и спортивных боевых искусств.