Новый детский травмпункт принял первого пациента в Астане

Здравоохранение
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность

Фото: Минздрав

Сегодня новый детский травматологический пункт Национального координационного центра экстренной медицины принял своего первого пациента, сообщает Kazpravda.kz

На городском уровне наблюдается устойчивый рост числа детских травм. По итогам 2025 года, в сравнении с предыдущим годом, количество обращений увеличилось на 15,8% – с 97 333 до 112 775 случаев.

В условиях роста численности населения столицы действующие травматологические пункты работают с высокой нагрузкой: ежедневно врачи принимают свыше 350 маленьких пациентов.

Открытие нового детского травматологического пункта позволит:

- снизить нагрузку на действующие травматологические пункты;

- повысить доступность медицинской помощи для жителей левого берега города;
 - обеспечить детям оперативную, качественную и эффективную экстренную помощь.


 

В настоящее время полностью завершены все организационные и кадровые подготовительные мероприятия. Пункт оснащён современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность.

Открытие нового подразделения – важный шаг в укреплении системы охраны здоровья детей столицы.

#Астана #Минздрав #пациенты #травмпункт

