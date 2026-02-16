Фото: Минздрав

Сегодня новый детский травматологический пункт Национального координационного центра экстренной медицины принял своего первого пациента, сообщает Kazpravda.kz

На городском уровне наблюдается устойчивый рост числа детских травм. По итогам 2025 года, в сравнении с предыдущим годом, количество обращений увеличилось на 15,8% – с 97 333 до 112 775 случаев.

В условиях роста численности населения столицы действующие травматологические пункты работают с высокой нагрузкой: ежедневно врачи принимают свыше 350 маленьких пациентов.

Открытие нового детского травматологического пункта позволит:

- снизить нагрузку на действующие травматологические пункты;

- повысить доступность медицинской помощи для жителей левого берега города;

- обеспечить детям оперативную, качественную и эффективную экстренную помощь.





В настоящее время полностью завершены все организационные и кадровые подготовительные мероприятия. Пункт оснащён современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность.

Открытие нового подразделения – важный шаг в укреплении системы охраны здоровья детей столицы.