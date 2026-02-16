Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность
Сегодня новый детский травматологический пункт Национального координационного центра экстренной медицины принял своего первого пациента, сообщает Kazpravda.kz
На городском уровне наблюдается устойчивый рост числа детских травм. По итогам 2025 года, в сравнении с предыдущим годом, количество обращений увеличилось на 15,8% – с 97 333 до 112 775 случаев.
В условиях роста численности населения столицы действующие травматологические пункты работают с высокой нагрузкой: ежедневно врачи принимают свыше 350 маленьких пациентов.
Открытие нового детского травматологического пункта позволит:
- снизить нагрузку на действующие травматологические пункты;
- повысить доступность медицинской помощи для жителей левого берега города;
- обеспечить детям оперативную, качественную и эффективную экстренную помощь.
В настоящее время полностью завершены все организационные и кадровые подготовительные мероприятия. Пункт оснащён современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность.
Открытие нового подразделения – важный шаг в укреплении системы охраны здоровья детей столицы.