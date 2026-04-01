Он занимал должность главного финансового директора авиакомпании с 2017 года и на протяжении предыдущих 14 лет входил в состав руководящей команды, формировавшей стратегическое и финансовое развитие перевозчика.

По данным авиакомпании, в должности СЕО Ибрахим Жанлыел сосредоточится на повышении операционной эффективности, обеспечении устойчивого роста и дальнейшего развитии двухбрендовой стратегии Air Astana и FlyArystan.

Комментируя свое назначение, Ибрахим Жанлыел отметил, что намерен укрепить ключевые принципы, заложенные с момента основания компании, обеспечивая высочайшие стандарты операционной деятельности, безопасности и качества обслуживания, высокий уровень корпоративного управления, а также коммерческой и финансовой независимости.