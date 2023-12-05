Новый инструмент Интерпола по поиску и возврату активов внедрит Казахстан

Представители комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК и Национального центрального бюро Интерпола МВД РК приняли участие в работе 91-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Австрии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В текущем году на генассамблее в Вене присутствовали представители правоохранительных органов 160 стран.

«Специальная рабочая группа Интерпола презентовала пилотный проект по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов — «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление». Проект стартует в 2024 году. Ожидается, что этот инструмент предоставит странам-участницам возможность по обнаружению, верификации, аресту, конфискации преступных активов. Казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в данном проекте», — проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На «полях» генассамблеи представители комитета по возврату активов провели встречи с ответственными офицерами Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre). Вместе они разработали совместный алгоритм обмена информацией по отслеживанию преступных активов за рубежом, верификации их бенефициарных владельцев и выработке механизмов по их возврату.

Кроме того, в рамках мероприятия проведены двусторонние встречи с представителями Интерпола Австрии, Молдовы, Латвии, Турции и других стран. Достигнуты договоренности о сотрудничестве по противодействию легализации преступных активов, коррупции, уклонению от уплаты налогов и другим финансовым правонарушениям.