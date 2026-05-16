Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с коллективом школы «Абай Ұлттық мектебі» и участниками очередного регионального проекта «Школа аналитики. Алматы», сообщает Kazpravda.kz

Тема курса – «Data-Driven City: устойчивое развитие мегаполиса». На повестке были определены основные направления совместной работы по реализации поручений Главы государства, а также форматы взаимодействия Палаты с экспертами по ключевым отраслям.

Приветствуя участников алматинской Школы аналитики, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на реализуемых в стране реформах и тезисе Главы государства о том, что устойчивое развитие страны невозможно без опоры на глубокий анализ и качественные данные.

Спикер Сената отметил, что достижение стратегических целей требует тесного взаимодействия госорганов, научного и экспертного сообщества.

По его мнению, такая синергия станет драйвером качественного развития экономики и повысит эффективность работы.

«Как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, сейчас главным преимуществом является способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей. Современное общество становится сложной многоуровневой системой. Все это формирует принципиально новую среду для анализа и принятия решений, в которой резко возрастает значение аналитической составляющей. Аналитика становится ключевым инструментом понимания комплексных проблем и достижения поставленных целей», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он также обозначил ключевые ценности сообщества Taldau community, подчеркнув, что проект сосредоточен на развитии потенциала специалистов и подготовке аналитиков нового поколения, и ознакомил с концепцией проекта.

В этой связи Спикер Сената отметил, что «Школа аналитики» уже несколько лет служит эффективным инструментом для не просто профессионального роста и углубления навыков, но и всестороннего развития личности, раскрытия потенциала и нетворкинга в самом широком смысле этого слова.

Вместе с тем в своей лекции «Алматы как региональный хаб Центральной Азии: Данные и аналитика для устойчивого развития» Маулен Ашимбаев остановился на эволюции аналитических подходов и привел в пример работу над конкретными кейсами по отраслям и с использованием различных, технологий, включая AI-инструменты и платформы.

В этой среде аналитика становится фундаментом для понимания комплексных проблем и эффективного управления рисками.

Встреча продолжилась сессией вопрос-ответов и обсуждением актуальных событий и международных процессов.

На протяжении восьми недель обучающего курса и практических семинаров лекторами программы выступят известные международные и казахстанские эксперты, которые имеют большой опыт в своих сферах.

Среди них – заместитель руководителя Администрации Президента Асел Жанасова, аким Алматы Дархан Сатыбалды, исполнительный директор программы LSE Cities, ведущий научный сотрудник и доцент Школы государственной политики Лондонской школы экономики доктор Филипп Родэ, известный казахстанский экономист, аналитик Айдархан Кусаинов, казахстанский политолог и историк Данияр Ашимбаев, предприниматель, общественный деятель, основатель международного сервиса inDrive Арсен Томский, сооснователь группы IT компаний Sergek Group Кайрат Ахметов и другие эксперты.

Отметим, из 217 поданных заявок в финал проекта прошли 65 человек. Отбор участников проходил в несколько этапов и включал оценку профессиональных компетенций, аналитического мышления и мотивации.

Обучение предусмотрено по таким направлениям, как «Умное управление мегаполисом», «Креативная экономика и культурная стратегия», «Туризм и международное позиционирование», «Урбанистика и пространственное развитие», «Экология и устойчивое развитие городской среды», «Цифровая экономика и инновационные системы», «Устойчивое развитие через партнерство».

Вопросы, касающиеся развития образования и науки Председатель Сената Парламента обсудил и на встрече с коллективом «Абай Ұлттық мектебі», в ходе которой также состоялась презентация нового кампуса этой школы.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание повышению качества образования в стране. В последние годы проводятся системные преобразования в этом направлении. Презентация нового кампуса «Абай Ұлттық мектебі», построенного по поручению Главы государства, является результатом этой комплексной работы. Сегодня мы становимся свидетелями реализации этой созидательной идеи. Потому что школа - это не просто здание. Это среда, формирующая будущее нации. В наши дни главный капитал – это знания, наука и интеллект. А такие проекты, как «Абай Ұлттық мектебі» - это инвестиция в интеллектуальное будущее нашей страны», – сказал Маулен Ашимбаев в ходе беседы с преподавателями и учениками школы.

В церемонии презентации нового кампуса также приняли участие ветераны педагогики, видные ученые, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Дархан Сатыбалды, учителя и воспитанники школы.

Они посетили образовательную выставку ученических проектов, ознакомились с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплекса и общежития на 350 мест, музеем школы и специализированными кабинетами. Среди них – кабинеты дизайна и технологий, керамическая мастерская и другие.