Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы

Сенат
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в рамках мероприятия запущен очередной региональный проект 

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с коллективом школы «Абай Ұлттық мектебі» и участниками очередного регионального проекта «Школа аналитики. Алматы», сообщает Kazpravda.kz 

Тема курса – «Data-Driven City: устойчивое развитие мегаполиса». На повестке были определены основные направления совместной работы по реализации поручений Главы государства, а также форматы взаимодействия Палаты с экспертами по ключевым отраслям.

Приветствуя участников алматинской Школы аналитики, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на реализуемых в стране реформах и тезисе Главы государства о том, что устойчивое развитие страны невозможно без опоры на глубокий анализ и качественные данные.

Спикер Сената отметил, что достижение стратегических целей требует тесного взаимодействия госорганов, научного и экспертного сообщества.

По его мнению, такая синергия станет драйвером качественного развития экономики и повысит эффективность работы.

«Как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, сейчас главным преимуществом является способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей. Современное общество становится сложной многоуровневой системой. Все это формирует принципиально новую среду для анализа и принятия решений, в которой резко возрастает значение аналитической составляющей. Аналитика становится ключевым инструментом понимания комплексных проблем и достижения поставленных целей», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он также обозначил ключевые ценности сообщества Taldau community, подчеркнув, что проект сосредоточен на развитии потенциала специалистов и подготовке аналитиков нового поколения, и ознакомил с концепцией проекта.

В этой связи Спикер Сената отметил, что «Школа аналитики» уже несколько лет служит эффективным инструментом для не просто профессионального роста и углубления навыков, но и всестороннего развития личности, раскрытия потенциала и нетворкинга в самом широком смысле этого слова.

Вместе с тем в своей лекции «Алматы как региональный хаб Центральной Азии: Данные и аналитика для устойчивого развития» Маулен Ашимбаев остановился на эволюции аналитических подходов и привел в пример работу над конкретными кейсами по отраслям и с использованием различных, технологий, включая AI-инструменты и платформы.

В этой среде аналитика становится фундаментом для понимания комплексных проблем и эффективного управления рисками.

Встреча продолжилась сессией вопрос-ответов и обсуждением актуальных событий и международных процессов.

На протяжении восьми недель обучающего курса и практических семинаров лекторами программы выступят известные международные и казахстанские эксперты, которые имеют большой опыт в своих сферах.

Среди них – заместитель руководителя Администрации Президента Асел Жанасова, аким Алматы Дархан Сатыбалды, исполнительный директор программы LSE Cities, ведущий научный сотрудник и доцент Школы государственной политики Лондонской школы экономики доктор Филипп Родэ, известный казахстанский экономист, аналитик Айдархан Кусаинов, казахстанский политолог и историк Данияр Ашимбаев, предприниматель, общественный деятель, основатель международного сервиса inDrive Арсен Томский, сооснователь группы IT компаний Sergek Group Кайрат Ахметов и другие эксперты.

Отметим, из 217 поданных заявок в финал проекта прошли 65 человек. Отбор участников проходил в несколько этапов и включал оценку профессиональных компетенций, аналитического мышления и мотивации.

Обучение предусмотрено по таким направлениям, как «Умное управление мегаполисом», «Креативная экономика и культурная стратегия», «Туризм и международное позиционирование», «Урбанистика и пространственное развитие», «Экология и устойчивое развитие городской среды», «Цифровая экономика и инновационные системы», «Устойчивое развитие через партнерство».

Вопросы, касающиеся развития образования и науки Председатель Сената Парламента обсудил и на встрече с коллективом «Абай Ұлттық мектебі», в ходе которой также состоялась презентация нового кампуса этой школы.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание повышению качества образования в стране. В последние годы проводятся системные преобразования в этом направлении. Презентация нового кампуса «Абай Ұлттық мектебі», построенного по поручению Главы государства,  является результатом этой комплексной работы. Сегодня мы становимся свидетелями реализации этой созидательной идеи. Потому что школа - это не просто здание. Это среда, формирующая будущее нации. В наши дни главный капитал – это знания, наука и интеллект. А такие проекты, как «Абай Ұлттық мектебі» - это инвестиция в интеллектуальное будущее нашей страны», – сказал Маулен Ашимбаев в ходе беседы с преподавателями и учениками школы.

В церемонии презентации нового кампуса также приняли участие ветераны педагогики, видные ученые, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Дархан Сатыбалды, учителя и воспитанники школы.

Они посетили образовательную выставку ученических проектов, ознакомились с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплекса и общежития на 350 мест, музеем школы и специализированными кабинетами. Среди них – кабинеты дизайна и технологий, керамическая мастерская и другие.

#Алматы #Акорда #презентация #Кампус #«Абай ұлттық мектебі»

Популярное

Все
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
День матерей отмечают в Казахстане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Умные очки для слабовидящих
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

Читайте также

Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвест…
В Казахстане появятся новые госнаграды
Маулен Ашимбаев поздравил театр Sensitive с юбилеем
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарба…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]