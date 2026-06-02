Пакет важнейших законов

Члены бюро постановили рассмотреть Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении» и сопутствующий ему – «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы РК и Кодекс РК об админис­тративных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре». Основной целью документов является приведение законодательных актов в соответствие с новой Конституцией РК, совершенствование процедуры проведения выборов, а также отдельных отраслей национального законодательства.

На повестку вынесен Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы». Законодательные нормы, как было отмечено, направлены на совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений в сфере науки и научно-технической деятельности, усиление связи между образованием, нау­кой и экономикой, повышение эффективности социаль­ной и государственных систем.

Сенаторы на предстоя­щем заседании рассмотрят также законы РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Налоговый кодекс РК», а также ряд других законов.

В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили план работы Сената в рамках реализации поручений Главы государства.