Пакет важнейших законов

На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 4 июня.
Члены бюро постановили рассмотреть Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении» и сопутствующий ему – «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы РК и Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства РК о выборах и прокуратуре». Основной целью документов является приведение законодательных актов в соответствие с новой Конституцией РК, совершенствование процедуры проведения выборов, а также отдельных отраслей национального законодательства.
На повестку вынесен Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы». Законодательные нормы, как было отмечено, направлены на совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений в сфере науки и научно-технической деятельности, усиление связи между образованием, наукой и экономикой, повышение эффективности социальной и государственных систем.
Сенаторы на предстоящем заседании рассмотрят также законы РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Налоговый кодекс РК», а также ряд других законов.
В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили план работы Сената в рамках реализации поручений Главы государства.