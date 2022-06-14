Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре

Новый министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, почему его дети учатся на Кипре, а не в школах Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Это обычное передергивание слов (о том, что он не доверяет казахстанскому образованию – прим. автора). Абсолютно такого не было. 26 июня они приезжают обратно в Казахстан, я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь наконец-то, с терпением их жду", – сказал Саясат Нурбек в кулуарах заседания Правительства.

По его словам, дети жили и обучались на Кипре по ряду причин.



"Есть три причины. Первое – это состояние здоровья супруги и моих детей. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, – я не смог финансово обучать их здесь в частных школах. Третье – это очень хорошая британская школа по британскому формату. Но не переживайте, я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан", – пояснил он.



В этой связи журналисты поинтересовались, связано ли возвращение детей с тем, что Нурбек стал министром.



"Министром я стал всего день назад. За день, наверное, невозможно что-то поменять. Возвращаются они в обычную школу, тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей. Что касается заработной платы, я не знаю, первый день на работе. Министерства еще нет как юридического лица. Я даже сам себя еще не могу нанять на работу. Вы должны понять, что я даже сейчас не могу заняться содержательной работой. Мне придется создать министерство, нанять себя на работу и потом нанимать людей, все делать", – резюмировал Нурбек.