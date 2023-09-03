Новый мировой рекорд Криштиану Роналду

Спорт
138

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере в официальных матчах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Свой юбилейный гол 38-летний португалец забил в ворота «Аль-Хазема» (5:1) в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, Роналду установил новый мировой рекорд по забитым мячам.

Вторым в списке лучших бомбардиров в истории футбола на данный момент идет форвард «Интер Майами» Лионель Месси — на его счету 818 мячей.

Добавим, что на клубном уровне у Криштиану Роналду 727 мячей, а за сборную Португалии он забил 123 мяча. Что касается его последних выступлений за «Аль-Наср», то в трех последних матчах он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. 

#Спорт #футбол #Роналду

Популярное

Все
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Тайфун “Хайкуи” приближается к Тайваню
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Парадоксы автомобильного рынка
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в Мангистау
В такой тесноте и заразиться недолго
«Ата заңым – айбыным!»
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Как выучить язык и обрести друзей
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны

Читайте также

Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Маршрут Astana Marathon 2023 изменили
Рыбакина покинула US Open
Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов УЕФА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]