Новый мировой рекорд Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере в официальных матчах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Свой юбилейный гол 38-летний португалец забил в ворота «Аль-Хазема» (5:1) в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, Роналду установил новый мировой рекорд по забитым мячам.

Вторым в списке лучших бомбардиров в истории футбола на данный момент идет форвард «Интер Майами» Лионель Месси — на его счету 818 мячей.

Добавим, что на клубном уровне у Криштиану Роналду 727 мячей, а за сборную Португалии он забил 123 мяча. Что касается его последних выступлений за «Аль-Наср», то в трех последних матчах он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.