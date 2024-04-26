Новый налог для туристов ввели в Венеции

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Туристы, приезжающие в Венецию на один день, теперь будут платить за въезд в город, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Таким образом итальянское правительство пытается сократить наплыв туристов в самый пик сезона, поясняет телеканал.

Размер сбора составил 5 евро. Его будут взимать с лиц старше 14 лет.

Отмечается, что Венеция входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе на воде живут 50 тысяч человек. При этом посещают его около 30 миллионов гостей ежегодно.

По официальной статистике, многие посетители приезжают в Венецию всего на один день без ночевки и приносят местной экономике сравнительно небольшой доход.