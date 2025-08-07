Снижение административной нагрузки на бизнес станет реальностью уже в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаныбек Нуржанов в ходе семинара в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

В рамках подготовки к внедрению нового Налогового кодекса в 2026 году Министерство финансов РК активно проводит встречи в регионах, разъясняя основные изменения.

Павлодарская область — один из индустриальных регионов страны, где активно развиваются энергетика, металлургия, химическая и машиностроительная промышленность. В регионе действует свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, значительная часть которых работает в сфере производства и экспорта.

Как подчеркнул Жаныбек Нуржанов, новый Налоговый кодекс направлен на кардинальное упрощение системы налогового администрирования. Так, изменения включают: сокращение объема налоговой отчетности на 30% за счет цифровизации процессов, уменьшение количества налоговых платежей на 20% путем консолидации дублирующих платежей. Эти преобразования позволят значительно снизить административную нагрузку на бизнес при сохранении доходной части бюджета.

«Коренным образом меняются подходы к налоговому администрированию. Во-первых, камеральные проверки теперь будут носить предупредительный, а не карательный характер. Во-вторых, существенно упрощаются процедуры взыскания задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки платежей. В-третьих, при незначительных суммах недоимки КГД больше не будет автоматически блокировать счета предпринимателей. Вместо этого будет применяться поэтапная система уведомлений и мер реагирования, что даст возможность предпринимателям своевременно устранить нарушения», - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаныбек Нуржанов.

Налоговые эксперты дали разъяснения по актуальным вопросам, поступившим от участников семинара.