Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года

Приходите ночью!

Здесь опять бьют водяные струи. «Опять» –потому что это уже третья реинкарнация «жирандолей» на городской эспланаде. Или четвертая. Утлую чашу за памятником Вож­дю мирового пролетариата припоминаю с трудом. Была или нет – уже не уверен.

А вот цветомузыкальный фонтан конца 70-х помню отлично. Притягивал он жителей и гостей города по вечерам, как магнитом. С приходом столицы его сменил каскад неоклассического стиля. Смотрелся эклектично рядом со зданием ЦУМа, ряженого в современные одежды усилиями албанских строителей. Но вкупе с газонами, заботливо отороченными полированным гранитом, вполне вписывался в архитектурный ансамбль.

Через несколько лет было решено, что водометам и лужайкам тут не место, и превратилась площадь в подобие агоры. Всю ее поверхность выложили брусчаткой сомнительного качества и стали проводить массовые мероприятия и ярмарки. После трагических событий в Ницце прямоугольник огородили по периметру бетонными блоками. В таком состоянии пространство пребывало до прошлого года, когда и началась реконструкция – скромная напротив здания акимата и масштабная – в южной ее части.

Теперь есть парковая зона с аллеями, скамейками, газонами, деревьями и «фонтанная», отгороженная от первой амфитеатром, сидя в котором, можно наблюдать за причудливой игрой водяных струй и при этом медитировать. Понятно, что вся эта красота становится великолепием после захода солнца, когда включается подсветка фонтанов, а странноватые стилизованные металлические «деревья» белого цвета оказываются светильниками.