Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"

Происшествия
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В ликвидации ЧП задействованы порядка 130 человек и 25 единиц техники МЧС и лесного хозяйства.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сообщение о загорании на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" поступило 4 августа 2023 года в 15:30 в подразделение МЧС по области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также на место незамедлительно направлены силы и средства ДЧС региона.

"Для разведки и тушения с воздуха с применением водно-сливного устройства задействованы вертолеты Казавиаспас МЧС и Министерства обороны. В настоящее время количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляет порядка 130 человек и 25 единиц техники. Дополнительно формируются к высылке на место горения силы и средства из города Астана и Карагандинской области", – говорится в сообщении.

В МЧС призывают население быть предельно внимательными в пожароопасный период и просять быть осторожными с источниками огня.

Это третий масштабный пожар на территории "Семей орманы" в последние месяцы. Ранее чрезвычайные службы 12 дней боролись с огнем в Бегеневском лесничестве. Причем он вспыхнул спустя несколько дней после того, как пожарным удалось справиться с еще более масштабным ЧП, унесшим жизни полутора десятков человек.

#Абайская область #пожар #резерват #Семей орманы

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